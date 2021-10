Criminoso esfaqueou homem que tentou impedir sua fuga após o roubo - Divulgação/Guarda Municipal

Publicado 05/10/2021 17:39

Rio - Um homem foi preso em flagrante por roubar um celular e esfaquear uma pessoa, nesta terça-feira (5), em Madureira, na Zona Norte do Rio. A ação foi realizada por guardas municipais da Coordenadoria Regional Norte (CRN) e do Grupamento de Operações Especiais (GOE), que realizavam uma operação de ordenamento urbano em diversos pontos do bairro.

De acordo com a Guarda Municipal, o criminoso roubou o celular de uma mulher na Avenida Edgar Romero e esfaqueou um homem que tentou impedir sua fuga. As equipes da GM foram acionadas por pessoas que testemunharam os dois crimes. Os agentes conseguiram impedir que o homem fugisse e o encaminharam para a 27ª DP (Vila da Penha), onde o caso foi registrado.

A vítima que levou uma facada no ombro esquerdo foi levada para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, para receber atendimento médico. Nesta terça, 40 agentes atuaram em uma ação de desobstrução das calçadas para a livre circulação dos cidadãos e também para dar maior sensação de segurança aos cidadãos, na Estrada do Portela, na Avenida Ministro Edgar Romero e na passarela do Magno.