Gustavo Tutuca anunciou investimentos para todas as regiões do estado - Fotos: Bruno Oliveira/Divulgação

Gustavo Tutuca anunciou investimentos para todas as regiões do estado Fotos: Bruno Oliveira/Divulgação

Publicado 05/10/2021 23:57 | Atualizado 06/10/2021 12:55

Rio - O Fórum Regional de Turismo Fluminense – Edição Costa do Sol marcou a retomada do setor no estado do Rio, no último dia 29 de setembro, em Macaé. Com o avanço da cobertura vacinal e redução do risco de contágio da Covid-19, autoridades e profissionais da área, anunciaram boas novas para o desenvolvimento turístico no interior.



Promovido pelo Governo do Estado, o evento selou o compromisso do governador Cláudio Castro, com as 13 cidades da região, sendo: Armação dos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Maricá, Rio das Ostras, Macaé, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Quissamã e Carapebus.



Também conhecido como bate-e-volta ou turismo receptivo, o turismo regional foi a aposta do Fórum, que segundo o secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, tem como meta, a geração de emprego e renda e maior visibilidade aos atrativos locais. Tutuca destacou que o evento é o segundo Fórum de Turismo que a Setur-RJ e a TurisRio realiza no interior do Estado e que a meta é organizá-lo em todas as regiões turísticas.

Turismo regional foi a aposta do Fórum, que tem como meta, a geração de emprego e renda Bruno Oliveira



“Entendemos que, após termos feito um grande debate em Niterói, reunindo todos os gestores municipais, a gente precisava discutir a particularidade de cada região. Durante o evento, procuramos passar informações e trazer bons oradores para auxiliar os gestores para que possamos avançar neste momento de retomada”, disse.



O secretário afirmou que, a partir de novembro, com a população adulta já vacinada com as duas doses, a expectativa é de tranquilidade sanitária para circular com mais liberdade. Acrescentando que, o governo estadual anunciou recentemente um pacote de obras na ordem de R$ 17 bilhões, para os próximos anos, sendo boa parte dos recursos voltados à infraestrutura turística. “Entendemos que, após termos feito um grande debate em Niterói, reunindo todos os gestores municipais, a gente precisava discutir a particularidade de cada região. Durante o evento, procuramos passar informações e trazer bons oradores para auxiliar os gestores para que possamos avançar neste momento de retomada”, disse.O secretário afirmou que, a partir de novembro, com a população adulta já vacinada com as duas doses, a expectativa é de tranquilidade sanitária para circular com mais liberdade. Acrescentando que, o governo estadual anunciou recentemente um pacote de obras na ordem de R$ 17 bilhões, para os próximos anos, sendo boa parte dos recursos voltados à infraestrutura turística.

Fórum fomentou oportunidades de consolidação dos destinos brasileiros no pós-pandemia. Bernardinho foi um dos palestrantes Bruno Oliveira



O secretário de Turismo também ressaltou os projetos em andamento da Setur para o estado do Rio, entre eles: o ‘O Rio continua lindo; E perto!’; a ‘Sinalização Turística’; o ‘Passaporte do Cicloturismo RJ’; o roteiro do ‘Turismo Rural’; o plano futuro ‘Turismo RJ + 10 anos’, e a consolidação da nova ‘Lei Estadual do Turismo’. O secretário de Turismo também ressaltou os projetos em andamento da Setur para o estado do Rio, entre eles: o ‘O Rio continua lindo; E perto!’; a ‘Sinalização Turística’; o ‘Passaporte do Cicloturismo RJ’; o roteiro do ‘Turismo Rural’; o plano futuro ‘Turismo RJ + 10 anos’, e a consolidação da nova ‘Lei Estadual do Turismo’.

Sergio Ricardo, presidente da TurisRio, declarou que divulgar as belezas do Rio de Janeiro é sinônimo de compromisso com o desenvolvimento local, em âmbito nacional.



Para o anfitrião, prefeito de Macaé, Welberth Rezende, o objetivo da gestão municipal é tornar Macaé uma cidade desenvolvida além do petróleo e gás:



"Somos abençoados com nossa natureza. Nossa reconhecida gastronomia e rede hoteleira, a 2ª maior do Estado do Rio, é outro ponto favorável para o Turismo ser explorado em diversas vertentes. O Fórum deixa um legado próspero de oportunidades no fomento do turismo e, para Macaé, será sempre um privilégio sediar eventos desse porte", destacou.



"O evento em Macaé foi um grande sucesso, contamos com uma parceria forte do prefeito Welberth Rezende e do secretário municipal de Turismo, Léo Anderson. Tivemos aqui debates setoriais de alto nível e palestras que podem mostrar a esperança de um futuro no turismo, com a retomada. Eu tenho certeza de que eventos como esse qualificam esse processo, em um momento de avanço da vacinação contra a Covid-19", ressaltou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.



Para um dos diretores do Macaé Convention, Guilherme Abreu, a expectativa para 2022 é o retorno dos eventos, começando pelo ano novo, shows nas praias durante o Verão e o Carnaval.



"Acredito que o município do Rio realizando a festa do Carnaval, os outros municípios do estado irão acompanhar de forma segura e responsável. Afinal, esses eventos movimentam toda a cadeia turística do Rio de Janeiro e do mundo. Muitas pessoas precisam dessas datas comemorativas para fluir seus negócios. Hotelaria, gastronomia, comércio em geral. São postos de trabalho e milhares de famílias envolvidas. Estamos torcendo para colocar o Turismo de volta ao palco que ele merece. Essa é a expectativa da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro".



Autoridades da Segurança Pública também prestigiaram o Fórum. O comandante no 32º Batalhão de Polícia Militar, Fábio Corrêa, comentou que com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em parceria com a Prefeitura de Macaé, as guarnições policiais irão aumentar, e, consequentemente, moradores e turistas terão a segurança fortalecida na região.



O deputado estadual Chico Machado e a deputada estadual, Adriana Balthazar, vice-presidente da Comissão de Turismo da Alerj, também participaram da cerimônia do Fórum, no Royal Macaé Palace Hotel. O evento contou com a participação de representantes da Fecomércio e Sebrae; do presidente do Conselho de Turismo da Região Costa do Sol (Condetur), Marco Navega e do sócio-fundador da CVC e presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, Guilherme Paulus.



O Fórum faz parte do programa da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Turismo RJ + Perto, e a próxima edição será com os municípios da Costa Verde, em Angra dos Reis.



Palestras e rodas de conversas orientaram o setor



O Fórum promoveu palestras, mesas de discussão e painéis sobre a importância do turismo e da cultura para o desenvolvimento sustentável, cenário econômico, segurança, divulgação e perspectivas do setor pós-pandemia. Informações técnicas e explanação de cases de sucesso dos setores turísticos diretos e indiretos foram apresentados por gestores de associações, redes hoteleiras, e empresas públicas e privadas de marketing e viagens. Dicas para atrair, encantar e fidelizar clientes que passarão a escolher o interior como destino de seus passeios, qualificaram a plateia que também pôde assistir ao vivo pelos canais oficiais do O DIA.



Uma das convidadas, Isabel Tuñas, presidente do Macaé Convention Bureau, disse que, o sentimento vai além da felicidade de ter sediado o Fórum, mas sim, de tornar a cidade uma potência no turismo de lazer, que até então, tinha seu foco somente no turismo de negócios, pela competência offshore.



Palestrante âncora do evento, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho, apresentou o tema ‘Talento, determinação e foco: novos tempos, novas oportunidades’. Afirmando que, é preciso ter o olhar despertado para o inconformismo.



Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento do Artesanato Fluminense renovado



Durante o Fórum, um documento proposto pelo governo do Estado, também foi assinado pelo secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; pelo prefeito de Macaé, Welberth Rezende, e pelos representantes dos demais municípios da Costa do Sol. O Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento do Artesanato tem por objetivo promover o artesanato fluminense, por meio de ações que possibilitem identificar e qualificar os artesãos pelas matérias primas e técnicas utilizadas.

"O artesanato de Quissamã é riquíssimo e bastante singular em sua produção, como o de Machadinha, comunidade quilombola do nosso Município, e onde há uma Casa de Artes. Esse acordo traz um novo horizonte para o artesanato não somente na questão do turismo, mas também como fonte de emprego e renda", destacou a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco.



Exposição cultural valorizou as características artísticas e gastronômicas dos municípios



História, cultura e atrativos locais da Costa do Sol foram expostos e encantaram os visitantes da tenda montada na Praia dos Cavaleiros, durante o Fórum. Entre as peças de artesanato, comidas e bebidas típicas, distribuição de folders e divulgação de produtos e serviços turísticos de cada cidade, as apresentações musicais animaram o público.



Um casal de atores aldeenses, representou a passagem histórica da Princesa Isabel e Conde D’EU na cidade, no Período Imperial. Vívia Máris e Banda apresentaram clássicos de bossa nova e o Coletivo Cultural Omo Odé, de São Pedro da Aldeia, animou o evento. O palco também recebeu a Orquestra de Violão de Carapebus; um show de chorinho de Macaé; o músico multi-instrumentista Celso Cordeiro, de Casimiro de Abreu; a esquete "Papo de Criança", de Iguaba Grande; o Boi Malhadinho com cortejo, de Quissamã; o coral de crianças da comunidade quilombola Sabará, de Araruama; o show de voz e violão com Junior Carriço de Arraial; a banda Segundo Set de Jazz & Blues, de Rio das Ostras. A cantora mirim, a macaense, Isabelly Sampaio, finalista na última edição do "The Voice Kids", também soltou a voz, encantando a todos, cantando como gente grande.

Os municípios da Costa do Sol expuseram seus produtos e características culturais no stand aberto ao público, montado na Orla dos Cavaleiros Bruno Oliveira



Quissamã expôs as velas artesanais; cestos e bolsas em taboa; e peças em crochê. Além da famosa farofa de guandu, Iguaba levou uma cerveja artesanal, que foi sucesso entre os degustadores. Maricá destacou os destinos e trilhas turísticas. O Degusta Búzios, festival gastronômico do balneário, realizado nas três últimas semanas de outubro, foi divulgado durante o evento. O stand de Saquarema contou com presença do artista plástico Abner, que desenhou ao vivo uma paisagem do município, na prancha de surf, fazendo alusão ao principal potencial do município, que é sede de uma das etapas do Campeonato Mundial do esporte. Cabo Frio focou na divulgação da Rua dos Biquínis, o maior pólo de Moda Praia da América Latina. Marcos Simas, secretário de Turismo de Arraial do Cabo, explicou que, durante a divulgação no stand, foi potencializado Arraial, como destino simples, belo e possível, com atrativos ao ar livre, onde as pessoas podem andar despojadas, de chinelo e camiseta. Quissamã expôs as velas artesanais; cestos e bolsas em taboa; e peças em crochê. Além da famosa farofa de guandu, Iguaba levou uma cerveja artesanal, que foi sucesso entre os degustadores. Maricá destacou os destinos e trilhas turísticas. O Degusta Búzios, festival gastronômico do balneário, realizado nas três últimas semanas de outubro, foi divulgado durante o evento. O stand de Saquarema contou com presença do artista plástico Abner, que desenhou ao vivo uma paisagem do município, na prancha de surf, fazendo alusão ao principal potencial do município, que é sede de uma das etapas do Campeonato Mundial do esporte. Cabo Frio focou na divulgação da Rua dos Biquínis, o maior pólo de Moda Praia da América Latina. Marcos Simas, secretário de Turismo de Arraial do Cabo, explicou que, durante a divulgação no stand, foi potencializado Arraial, como destino simples, belo e possível, com atrativos ao ar livre, onde as pessoas podem andar despojadas, de chinelo e camiseta.

Ações que possibilitem identificar e qualificar os artesãos serão feitas por meio do Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento Bruno Oliveira



“O Fórum busca o crescimento de forma integrada. Pensar na regionalização do turismo, aproveitando o que cada cidade tem de melhor é a proposta que o Estado, TurisRio e demais instituições estão traçando para a retomada do setor nos próximos meses”, enfatizou o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte.



Além dos municípios expositores, representantes de outras cidades também marcaram presença, como o conhecido DJ Marlboro, atual Secretário de Turismo e Cultura de Mangaratiba. “O Fórum busca o crescimento de forma integrada. Pensar na regionalização do turismo, aproveitando o que cada cidade tem de melhor é a proposta que o Estado, TurisRio e demais instituições estão traçando para a retomada do setor nos próximos meses”, enfatizou o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte.Além dos municípios expositores, representantes de outras cidades também marcaram presença, como o conhecido DJ Marlboro, atual Secretário de Turismo e Cultura de Mangaratiba.