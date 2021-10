Juíza interrompeu audiência após início de discussão entre promotor do MPRJ e advogado de defesa de Monique Medeiros - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 06/10/2021 12:04 | Atualizado 06/10/2021 12:34

Rio - O delegado Henrique Damasceno, diretor da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), afirmou, em depoimento à Justiça do Rio nesta quarta-feira (6), que o menino Henry Borel já chegou morto na emergência do Hospital Barra D'Or, na madrugada do último dia 8 de março. Damasceno é testemunha de acusação no caso da morte da criança. O casal Jairo de Souza, o Doutor Jairinho, e a namorada Monique Medeiros estão presos pelo crime.

O delegado foi o responsável por conduzir as investigações da morte do menino. Na ocasião, Damasceno era titular da 16ª DP (Barra da Tijuca).

"Ficou expressamente demonstrado pela equipe médica e pelos laudos periciais que, embora e tenha sido submetido a manobras de ressuscitação por bastante tempo, em nenhum momento ele (Henry) apresentou frequência cardíaca. Ele já chegou morto”, confirmou o delegado.

A Justiça do Rio ouve nesta quarta-feira as testemunhas de acusação no caso. Estão previstos 12 depoimentos, entre ex-companheiras de Jairinho, a babá de Henry Borel, a empregada do casal, além de profissionais do hospital, um investigador e uma manicure.

Henry Borel morreu na madrugada do dia 8 de março e o laudo da Polícia Civil apontou que o óbito aconteceu após sessões de torturas. Monique e Jairinho foram indiciados e presos um mês após o crime.