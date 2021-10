A população poderá consultar informações sobre a modelagem e dar sugestões - Paula Reis/Flamengo

Publicado 06/10/2021 10:51 | Atualizado 06/10/2021 10:54

Rio - Começou nesta quarta-feira a primeira fase da nova concessão do Maracanã pelo Estado do Rio. Foi publicada no Diário Oficial a convocação para a audiência pública que será realizada no 27 de outubro. Essa etapa terá livre participação e a população poderá consultar informações sobre a modelagem e dar sugestões. Todos os dados ficarão disponíveis no portal do projeto.

"O complexo do Maracanã é muito mais que um polo esportivo, ele é símbolo do turismo, do entretenimento e até da cultura do nosso estado. Esse processo de concessão está sendo feito com a maior transparência e seguindo todos os prazos legais, para garantir que o Maracanã continue sendo um dos equipamentos mais importantes do Rio de Janeiro e do país", argumentou o governador Cláudio Castro.



"A participação popular é fundamental nesse processo. Nossa equipe técnica vem trabalhando há meses nessa modelagem, e cuidamos de todos os detalhes para que o Maracanã permaneça como um importante centro esportivo do nosso estado", explicou o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.



O processo de concessão é coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil e contempla o Maracanã e o Maracanãzinho. A expectativa do Estado do Rio é que a licitação seja concluída até fevereiro de 2022.

A história do Maracanã

O estádio icônico do estado do Rio foi inaugurado em 16 de junho de 1950, e já recebeu jogos da Copa do Mundo no mesmo ano. Partidas do Mundial de 2014, incluindo a grande final, também tiveram como palco o Maracanã.



O ponto também sediou jogos da Copa das Confederações de 2013, cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e, mais recentemente, dos Jogos Olímpicos em 2016 e Copa América em 2019. O estádio também entrou para história como palco do milésimo gol de Pelé, em 1969.



Para além de competições esportivas, o Maracanã já sediou eventos grandiosos como os shows de Madonna, Rolling Stones, Paul McCartney, Tina Turner , Foo Fighters , Coldplay e missas campais do então Papa João Paulo II. O estádio passou por uma grande reforma para a copa do mundo de 2014 e atualmente tem capacidade para 78.838 torcedores.