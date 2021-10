Policiais atuam em comunidades da Zona Norte - Divulgação

Policiais atuam em comunidades da Zona NorteDivulgação

Publicado 06/10/2021 08:07

Rio - Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) realizam ação conjunta nas Comunidades do Salgueiro e Formiga, na Tijuca, na Zona Norte e do Turano, no Rio Comprido, Região Central do Rio. Até o momento, segundo a PM, não há registro de prisões ou apreensões.

