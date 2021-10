Dona Jerusa e Seu José, que precisa de um medicamento para tratamento de câncer; Valor chega a 25 mil reais - Arquivo pessoal

Dona Jerusa e Seu José, que precisa de um medicamento para tratamento de câncer; Valor chega a 25 mil reais Arquivo pessoal

Publicado 06/10/2021 06:00

“Eu estou desesperada. Desculpe o nervoso, mas ele precisa desse remédio e agora só restam 14 comprimidos… Eu não sei mais o que fazer”.



O pedido, cheio de agonia, vem da Dona Jerusa Lobão Moreira, moradora do Cachambi, que precisa, de qualquer maneira, conseguir o remédio do marido, Seu José, em tratamento de um câncer no rim desde o ano passado.



O remédio em questão é o SUNITINIBE 50 mg, que, acreditem, custa, segundo ela, R$ 25 mil! Seu José faz as sessões de quimioterapia no Hospital dos Servidores do Estado, que é Federal, e lá só tinha uma caixa do remédio em estoque… Caixa essa que foi fornecida a ele.



“O hospital não tem porque o laboratório ainda não entregou. Só tem em farmácias oncológicas, mas eu não tenho esse dinheiro. A gente liga e tá sempre em processo de compra, não sai disso”, conta ela.



Olhem o desespero… É uma verdadeira corrida contra o tempo! Imagina ter que pagar R$ 25 mil por uma caixa com 28 comprimidos?! Não dá nem pra um mês.



É assustador… Uma luta que tem início, mas que, com tanto desafio, ninguém sabe quando vai ter fim. “Nossa esperança é que esse bendito medicamento chegue antes do que temos para a segunda sessão acabar”.



Tem que chegar! Enquanto não chega, qualquer ajuda ao Seu José e à Dona Gerusa, é muito importante. O telefone pra contato é: (21) 99988-1653.



Bora lá, corrente do bem?!









PINGO NO I

E finalmente, depois de três dias de angústia, a Bruna Cristina Mattos vai enterrar a sua mãe, Dona Maria da Conceição, que foi dada como morta antes mesmo de ter morrido, no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande.



A coluna gritou muito por essa história na segunda…. E só depois disso, ela conseguiu na justiça um alvará de liberação do corpo. O enterro está marcado pra hoje, às 11 horas.



Mas até agora ninguém resolveu a situação da certidão de óbito! O documento segue trocado, e Bruna está nas mãos com uma certidão que não é da mãe dela.



Agora começa outra etapa… A polícia vai investigar se o erro do hospital em trocar as pacientes, contribuiu para a morte das duas vítimas.



Então, bora colocar o Pingo no I… Tem que ir a fundo! Não dá pra deixar pra lá, abrir sindicância disso, daquilo… Alguém tem que se responsabilizar. Afinal, Bruna teve que lidar com o luto, com o descaso, com a morte da mãe duas vezes.







TÁ POLÊMICO!

TÁ POLÊMICO! Moradores de Santa Teresa se revoltam com o deputado Rodrigo Amorim - reprodução

TÁ POLÊMICO! Moradores de Santa Teresa se revoltam com o deputado Rodrigo Amorim reprodução

Ihhh, o negócio não tá fácil pro deputado Rodrigo Amorim (PSL) lá pelas bandas de Santa Teresa…



Há alguns dias, ele anunciou que o bairro pode receber a implantação do projeto “Bairro Seguro”, mas os moradores, que são contrários à ideologia do deputado e que não esquecem daquele episódio em que ele quebrou a placa de Marielle Franco (Psol), estão caindo de pau na internet!



O projeto do deputado é válido, trata de segurança, mas pra muitos é difícil deixar de associar o que ele fez com a placa de uma mulher que foi executada pelo exercício de sua profissão, que era ser vereadora… Ainda mais em um bairro que é reduto de ativistas sociais e que em sua maioria vota em candidatos de esquerda.





Eita ferro! Vamos ver no que vai dar…





Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Que o povo não saia no prejuízo, mas ganhando, e tenho dito.