Cíntia Rafaelle Fassini e os filhos, que sofrem de fibrose cística e há 5 meses não conseguem os medicamentos; Divulgação

Publicado 22/09/2021 00:00

De 15 em 15 dias, a decoradora de festas Cíntia Rafaelle Fassini sai de Saracuruna em direção ao Instituto Fernandes Figueira, no Flamengo, atrás de uma resposta… Chegando lá, o máximo que ela consegue é um “não” e as mãos continuam vazias. Ela é mãe de Enzo, de 9 anos, e de Henry, de um aninho. Os dois sofrem de fibrose cística, uma doença que danifica os pulmões e o sistema digestivo, podendo levar à morte.



O drama de Cíntia é compartilhado com mais de 300 famílias integrantes da Associação Carioca de Assistência a Mucoviscidose (ACAM-RJ), assistida pelo governo do estado, mas que desde abril não recebe uma série de medicamentos e suplementações indispensáveis ao tratamento das crianças.



“Há 5 meses a gente tá nessa luta e nada se resolve. Muitos precisam dos antibióticos para se manterem vivas e não tem! Isso é muito grave, muito descaso”, conta ela.



Segundo Cíntia, a associação afirma que o problema nem é falta de verba, mas sim a grande burocracia do estado em liberar esses medicamentos. É um absurdo… Grave mesmo! São crianças correndo risco. Vão esperar alguma morrer pra resolver a falta desses remédios?



Num rápido levantamento feita pela coluna, constam 20 medicamentos que não chegaram ao estoque nesse período e ainda tem um medicamento próximo do vencimento! Surreal tamanha irresponsabilidade…



A gente foi atrás da Secretaria Estadual de Saúde, que não respondeu até o fechamento da coluna. Esse remédio tem que chegar pra ontem! Não há tempo de espera quando a gente tá falando de vidas, ainda mais de crianças. 3,2,1… É DEDO NA CARA!











PINGO NO I

Que ventania foi essa no Rio ontem, hein?! Foi telha voando, poste caindo em cima de táxi, até a ponte Rio-Niterói teve que fechar por causa do tempo que virou…



Fiquei pensando “será que são ventos vindos de Nova Iorque?” A meteorologia deve ter essa resposta… O que eles não devem saber de fato responder é sobre “o país das maravilhas” que uma certa comitiva tá pintando lá na terra do Tio Sam para as outras autoridades do mundo.



Pra eles tá tudo lindo, funcionando bem… Geral com 800 dólares no bolso, com emprego, vacinado e claro, protegendo o meio-ambiente!



Quem tá de fora até acredita, mas pra quem tá nesse furacão chamado Brasil, a realidade é beeem diferente… Vai entender, né?! Então, bora colocar o Pingo no I…



Que esse vendaval tenha chegado pra varrer tudo que há de esquisito, não só aqui, mas em todo lugar. E que bons ventos cheguem na hora que a gente mais precisar. Eles sempre serão bem-vindos.







TÁ FEIO!

Carta com denúncia da ação de traficantes no Morro do Adeusdivulgação

A carta foi deixada na porta do meu trabalho, por alguém que não quis se identificar, claro com medo do que pode acontecer… Se há veracidade ou não, a gente não sabe, mas cabe a nós apurarmos, né?



Segundo o que tá escrito, o bicho tá pegando entre as ruas Piumbi e Sabaúna, próximas ao Morro do Adeus, em Bonsucesso. É traficante fortemente armado, vendendo drogas e ameaçando morador que nada tem a ver com a história! E ainda tem milícia no meio… Eita!



Já que a carta pede socorro à Polícia, lá fomos nós cobrar uma resposta, mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É bom averiguar, é pedido do povo, e tenho dito!