Moradores do Jardim Anhangá, em Caxias, mostram as rachaduras provocadas pelo baile funk - Divulgação

Publicado 13/09/2021 02:00

Rio - O bailão pode até ser na curva, mas o buraco parece ser beeem mais embaixo…



Como se já não bastassem todos os problemas de tráfico e aglomeração no tal “Baile da Curva”, que acontece na Rua Jonas Pedrosa, lá no Jardim Anhangá, em Caxias, agora os moradores correm o risco de terem as casas desabadas pelo volume estrondoso das mais de 50 caixas de som espalhadas pelo local.



Quem mora, afirma que rachadura é o que não falta nas paredes e o barulho deixa todo mundo à flor da pele!



“No ano passado, tinham 6 mil pessoas aglomeradas aqui. Eles inclusive já planejam os bailes deste fim de ano. Tem até criança, muita droga, a gente é ameaçado. Alguns vizinhos já venderam suas casas, porque ninguém aguenta mais”, afirma uma moradora que pede pra não ser identificada, por questões de segurança.



Um outro morador, que também não será identificado, disse que uma vez até tentou pedir pra abaixarem o som… Nada adiantou. Pelo contrário! O seu telhado foi depredado, jogaram pedregulhos.



“A dor de cabeça da gente é terrível, literalmente. Eles fecham a rua e ninguém entra e nem sai! Vem gente de tudo que é lado curtir e o povo, de bem, trabalhador, trancado em casa. Já soube que morreu gente envolvida em confusão e é claro, infectada com Covid”, afirma ele.



Bizarro… A coluna já falou desse baile há quase 1 ano e pelo visto nada foi feito, só piorou! Ninguém vai resolver essa rotina de medo imposta por esses vagabundos? É claro que não é fácil mandar a polícia subir e mandar desligarem o som, tamanho é o poderio bélico desses bandidos que promovem essa baderna.



E tudo bem que o morador também tem direito ao lazer, ninguém aqui tá falando o contrário… Mas e aqueles que não curtem o tal baile? São obrigados a escolher morrer do vírus, de tiro, passando mal ou até com a casa em cima dele? Ah, pera lá… É muito descaso!



Ninguém lá tem o mínimo de sossego. Devem estar esperando acontecer uma tragédia, não é possível!



3,2,1… É DEDO NA CARA!



TÁ BONITO!

O "pé de pão" da Covanca, em São Gonçalo - Jack Mattos

Olha que máximo essa imagem que a leitora Jack Mattos, da Covanca, em São Gonçalo, mandou pra coluna…



Um pé de pão! A ideia, de um comerciante da região, é genial… Você chega em uma árvore e deixa um saquinho de pão pra quem precisa. E a placa é bem clara, hein: “Se precisar, pegue! E se puder, coloque!”



Isso é solidariedade com os que têm fome. É aquela história que a gente sempre fala por aqui… Povo pelo povo! Corrente do bem!



E tem alimento mais importante de se doar do que aquele que o próprio Jesus nos ensinou a repartir? Sensacional!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Que esse pé de pão floresça para todos os cantos não só de São Gonçalo, mas do Rio, do Brasil… De todo lugar! E tenho dito!