Circulação do ramal Japeri foi suspensa - Foto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Circulação do ramal Japeri foi suspensaFoto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 01/09/2021 00:00

Olha só, me dá até preguiça de escrever… Eu fico irritada só de pensar!

Não há um dia sequer que a gente não reclame aqui do esculacho que o povo sofre por causa dos trens da "Superfria".

Agora até o Metrô embarcou na jogada! A gente chega no meio da semana com os mesmos problemas de sempre. Pane disso, falha daquilo, linhas suspensas, trabalhador deixado na mão…

Não é possível que ninguém vai tomar vergonha na cara pra resolver essa merreca diante da população.

"Ah, é roubo de cabo!" Dane-se! Quem trabalha e paga passagem tem nada a ver com isso e não pode ser prejudicado no seu ir e vir.

Se já não bastasse a lata de sardinha que é o sistema ferroviário dessa cidade, agora essa rotina ridícula também? Olhar o preço da passagem que é bom ninguém olha… Pelo contrário! Só olham pro aumento que sempre entubam no lombo do trabalhador, dia após dia.

Falta dedo pra apontar a quantidade de absurdos!

É gente chegando atrasada no trabalho, tomando bronca de chefe por causa de um serviço precário e que não traz vantagem alguma pra quem utiliza. O que era pra facilitar, só atrapalha!

Sim, o transporte público do Rio de Janeiro é inimigo do seu povo… Gostando ou não, essa é a verdade!

Tá todo mundo de saco cheio de ouvir caô e não ter solução.

E alguém tem que se mexer pra resolver! Mas pra que, né? Eles não andam de trem, nem de metrô… O negócio deles é ficar com a bunda sentada em seus gabinetes, escritórios, sei lá, só vendo o circo pegar fogo!

E nesse circo, infelizmente, quem tá sendo feito de palhaço é o povo do Rio.

É pura falta de capacidade e de eficiência.

3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

A gente fala tanto aqui sobre amor de mãe… Mas hoje eu queria falar sobre o amor de filho.

Foi de partir o coração ver toda a luta do Guilherme Brito para encontrar sua mãe, Cristiane Nogueira, de 48 anos, desaparecida por mais de 1 semana ao sair com o ex-marido para curtir o pôr do sol em Angra.

Infelizmente, o desfecho da história não foi o que a gente gostaria, como todos acompanharam.

Durante esse período, eu e minha equipe conversamos com ele várias vezes, e Guilherme foi incansável. Até o último minuto ele esteve ali, esgotando todas as possibilidades, mas ali.

Isso é amor. Incondicional! Amor de um filho que, é claro, queria muito encontrar sua mãe viva, mas que precisava também de uma resposta logo. É triste, mas é o fim de toda angústia.

Guilherme, fique com o coração tranquilo… Você encontrou sua mãe. Você escreveu o quanto ela foi uma mãe incrível. E você também foi um filho incrível! Ela com certeza tem muito orgulho de você, garoto.

Bora colocar o Pingo no I…

A música já diz: "a vida é trem-bala, parceiro". Valorizem e amem os seus!

TÁ FEIO!

Ihhh, de novo… E olha que nem foi chuva forte! Uma chuvinha de 40 minutos e mais uma vez o Jardim Maravilha, em Guaratiba, virou um pântano do terror. Tudo alagado! E cadê que os moradores recebem alguma atenção?

Os políticos vão lá, fazem um monte de promessa e nada muda! É problema antigo… Tem gente que mora lá há quase 50 anos e conta que sempre foi assim.

A Dona Antônia, nossa leitora, é um exemplo claro disso. Entra governo, sai governo e a esculhambação continua!

Quantas vezes esta coluna já escreveu sobre os problemas do bairro… E sempre tem a desculpinha "vamos enviar equipes, vamos fazer isso, aquilo…" Ah, me poupe!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O nome disso todo mundo sabe, é abandono, e tenho dito.