…Pra não dizer outra coisa, né? O que é o aplicativo do ConecteSUS? Uma bagunça! Ele já era pra estar perfeitamente pronto, mas pelo visto só dá problema.

A coluna recebeu uma série de reclamações devido às falhas no servidor. A leitora Miriam Fernandez escreveu que tomou duas doses da vacina Astrazeneca, mas no aplicativo consta como Coronavac… Oi?!

O que aconteceu com ela eu também tô vendo em casa… Aconteceu a mesma coisa com o meu marido! No aplicativo dele aparece que ele não tomou a primeira dose… Só a segunda, e de outra marca. Como assim, Brasil? Cadê a primeira que ele tomou?

Agora, pediram pra ele voltar na Clínica da Família onde tomou a primeira dose para pegar novamente o cadastro, mas onde ele tomou, não está mais vacinando covid, só gripe. Olha a situação!

Me diz, qual o controle que se tem? Tá explicado o porquê de alguns picaretas conseguirem tomar 3,4,5 doses da vacina. A questão não é nem a marca da vacina, mas a falta de organização!

É uma série de absurdos…

Depois do anúncio da prefeitura sobre o passaporte da vacinação, tem gente até roubando comprovante no posto antes mesmo de tomar a agulhada! Só pra poder curtir balada e academia.

Ah, me poupe… Gente burra, sem-vergonha e criminosa que tem que responder por isso. Não é possível que ainda exista gente idiota que ainda não entendeu a gravidade desse vírus!

E pior que isso: ainda tem deputada, que eu me recuso a dizer o nome, porque eu não vou bater palma pra maluca, querendo isentar igrejas de comprovante de vacinação? Isso só poder ser falta de informação, que eu duvido muito ou falta de caráter mesmo.

Lacração pra angariar votos aqui não… A gente tá falando de saúde, da segurança de saber que alguém do meu lado está vacinado, assim como eu.

Tá tudo errado! Um bando de proposta imbecil. E enquanto isso, o vírus continua circulando, livre, leve e solto.

3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

Lívia Matos, de 8 anos, luta para conseguir um transplante de medula óssea - Arquivo Pessoal

A história da Lívia, essa menina de 8 anos lá de Caxias, mexeu muito comigo…

Ainda bebê, ela começou a sua luta pra sobreviver. No teste do pezinho, os pais descobriram nela uma anemia falciforme, que prejudica a oxigenação do sangue e acarreta uma série de problemas de saúde. Lívia já teve mais de 40 pneumonias e é dependente constantemente de doações de sangue… Vira e mexe tá internada!

E agora, essa guerreirinha vê uma luz no fim do túnel: um transplante de medula que não é feito aqui no Rio, só em São Paulo. Mas pra isso, precisa de ajuda… Os custos do transplante chegam a 90 mil reais, por causa da carência de um plano de saúde.

Então, bora colocar o Pingo no I…

É solidariedade, povo! Quem puder ajudar a Lívia, em qualquer aspecto, é só procurar o Instagram @lutecomlivia. Ela precisa da gente!





TÁ BEM DIRETO!

O recado num muro da Tijuca, próximo à Praça Saens Pena - FOTO DE LEITOR

Olha o flagra que um leitor fez e enviou para a coluna… Ali na Tijuca, próximo à Praça Saens Pena, um recado, digamos, beeeem curioso. Na lata!

É lógico que ninguém aqui dá força pra qualquer agressão que seja, assim como a gente não suporta ver bichinho abandonado.

Quem me acompanha nas redes sociais tá vendo a saga do Meinha, um cachorrinho fofo que apareceu na casa dos meus pais e foi adotado por eles. Tem coisa mais linda?!

Então galera, é melhor evitar problema… Se abandonar, vai dar ruim, hein! O negócio é dar amor, é só isso que eles desejam.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O papo foi dado, e tenho dito!