Manifestação bolsonarista em CopacabanaCléber Mendes

Publicado 08/09/2021 06:00

O que aconteceu com a bandeira do nosso país? Tão usada para comemorações, alegrias… Para motivo de orgulho mesmo! Eu me lembro de quando a gente tinha um país que, por meio dela, vislumbrava um futuro baseado em Educação e em emprego.



Hoje, infelizmente, nossa bandeira não unifica, mas sim divide. E da forma mais cruel. Para uns, uma defesa que, sinceramente, eles nem sabem explicar. Só apoiam para ficar do lado da riqueza que eles também nem sabem se têm.



Para outros, o ranço de quem nem consegue mais olhar para o verde e amarelo... Não se sentem mais representados pelo seu próprio país. Essa é a triste realidade da polarização que vive o nosso povo. Povo esse que, de um lado, vive o medo… E do outro, com sangue nos olhos para protestar!



Mas, protestar o que?



Independentemente de ser direita, esquerda, centro, o raio que o parta… Protestar o que?! É lógico que todo mundo tem o direito de se manifestar, mas é preciso saber da vida real de cada dia… Da, essa sim, maioria que acorda cedo para pegar o ônibus, trabalhar e que às vezes não tem nem o que comer!





Não dá pra mascarar a realidade já tão escancarada nos nossos rostos. Esse é o Brasil real! Ninguém aqui quer teatro e muito menos ser o palhaço do lado A ou B. Abram seus olhos e ouvidos! Essa é a missão.



Mostrar aos que não querem se informar, que sentem alguma dificuldade, a verdadeira situação. São 19 milhões de miseráveis! A inflação está disparada, a gasolina subiu 51% e milhões estão endividados, sem conseguir comprar comida!



Pois é, os que protestam clamam por aquilo que sequer sabem. E isso tudo, repito, é resultado da falta de investimento em Educação, informação e da desigualdade social que está aí e não é de hoje.





Protestem sim, mas não sejam usados! Ninguém é gado, todo mundo é ser humano. Mas é sempre bom lembrar: na fila da porteira, o mata-burro também pega gente.





PINGO NO I

Na boa, já tem quase um mês que essa coluna reclamou do sinal da Avenida Rotary, próximo a Quinta da Boa Vista, estar quebrado. Até agora ninguém foi consertar!



E hoje a gente fica sabendo que ali pertinho, na rotatória em frente a 17ª DP (São Cristóvão) o sinal também está na mesma! Apagado e há beeem mais tempo! Aliás, é um apagão geral… As autoridades dão uma resposta sobre roubo de cabos, mas parece que entregaram os pontos, largaram mesmo de mão.



Então, bora colocar o Pingo no I…



Todo mundo perde nessa história, ainda mais se decretarem que a guerra está perdida! Uma hora as operadoras, por exemplo, param de investir e a população vai ficar sem o serviço mesmo.







TÁ FEIO!

É bizarro o quão fácil está sendo fraudar dados de beneficiários do INSS. Não tem um dia que esta coluna, uma das que mais defende e toca no assunto, não receba denúncias de gente que chega pra sacar seu dinheirinho e não consegue porque algum impostor criminoso invadiu a conta e pegou o pagamento, caso da Dona Noemia, de 86 anos, moradora de Nova Iguaçu, que desde março não vê a cor do seu dinheiro por causa desses vagabundos!



Outra situação revoltante é do Alcir Ferreira Fontes, que sofreu uma surdez súbita em 2019 e desde o fim do ano passado tenta receber o seu resíduo, mas não consegue, mesmo com o pedido deferido.



A coluna até cobrou a situação dele e foi informada pelo INSS que os pagamentos já foram emitidos e que em até 15 dias estarão disponíveis.



Mas o engraçado é que no aplicativo, antes deferido, agora aparece que está em análise…Ê bagunça!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Se já tá ruim pra organizar, imagine pra pagar, e tenho dito.