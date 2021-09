Publicado 06/09/2021 06:00

Eita, que bafafá no jogo de ontem entre Brasil e Argentina… Confesso que não estava acompanhando, mas quando vi a Anvisa e a Policia Federal em campo, logo pensei: “Qual foi a festinha que o Neymar fez dessa vez?”



Nessa ele não teve culpa… E sim quatro argentinos metidos a malandros querendo burlar a lei brasileira e descumprir as normas sanitárias. Gente de fora achando que o Brasil é a casa da Mãe Joana…



Golaço de quem foi lá e acabou com a zona. Pode não parecer, mas existe lei, regulamento! E isso é, gostando você ou não, reflexo da irresponsabilidade daqueles que nos governam.

Se nem a autoridade máxima do país respeita os protocolos de segurança contra o vírus acham mesmo que os estrangeiros vão respeitar? Vai pensando.



Os hermanos acharam que, mais uma vez, as autoridades brasileiras estariam de bobeira… Lembram da final da Copa América no Maracanã, quando os torcedores argentinos entraram com PCR falso? Pois é, agora o mau-exemplo veio dos seus jogadores… Surreal!



O jogo que tinha tudo pra ficar quente no estádio, acabou ganhando uma proporção que ninguém esperava! Bom, agora é hora de ir atrás de quem autorizou a entrada desse bando de sem-noção. Quem perde, infelizmente, é o futebol e o seu maior clássico sul-americano.





Vamos aguardar os próximos capítulos dessa série tão bola murcha…









PINGO NO I

Amanhã é feriado, né? Acredito que nos últimos tempos, o mais esperado… Ele é comentado há meses! A gente torce pra que, de fato, o povo que vai estar na rua lute sim pela democracia que eles tanto arrotam por aí.



Principalmente batalhando pela redução do valor da gasolina, do arroz, da carne… De tanta coisa, que se eu for colocar aqui vai até o próximo feriado!



O que nos resta é acompanhar pra ver no que vai dar… A gente tá aqui, vigilante e pronto pra lembrar que depois do “grande dia”, o sol nasce de novo… E de novo…



Lembrando que a gente vive num país onde as leis devem ser respeitadas. Então, nada de fazer besteira… Porque depois esse mesmo sol nasce quadrado e aí não tem ídolo algum pra poder tirar de lá.



Então, bora colocar o Pingo no I… Não sou eu que tô dizendo, o Chico já dizia e não é de hoje… “Amanhã há de ser outro dia”. Bom feriado a todos!





TÁ FEIO!

Santuário de Santa Edwiges, em São Cristóvão, pegou fogo no mês passado - Divulgação

Olhem como ficou a garagem do Santuário de Santa Edwiges, em São Cristóvão, depois de um incêndio no fim de agosto… Bem destruída!



A parte, que acomoda o bazar beneficente, foi muito prejudicada pelo fogo, além de toda parte elétrica e hidráulica. Por isso, a igreja agora precisa de doações de alimentos, roupas, material de limpeza e também ajuda para a obra de restauração.



Grande parte das doações vão ser destinadas à festa de Santa Edwiges no mês que vem. Quem puder colaborar com qualquer material, pode entrar em contato pelo telefone 2589-4851.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Quem tanto ajuda, agora precisa ser ajudado, e tenho dito!