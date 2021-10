Burocracia faz a família de Dona Maria sofrer - divulgação

Burocracia faz a família de Dona Maria sofrerdivulgação

Publicado 04/10/2021 06:00

“Estou até agora abismada de como a Justiça é lenta. É só a juíza assinar! E o médico que foi negligente continua exercendo a sua profissão. Nada está sendo investigado, o caso da minha mãe vai virar apenas mais um boletim de ocorrência para encher a gaveta . Esse é o Brasil que vivemos”.



O desabafo é da Bruna Cristina Mattos, filha da Dona Maria da Conceição de Almeida, que há duas semanas foi envolvida numa grande confusão no Hospital Rocha Faria, quando foi declarada morta por engano, confundida com outra paciente que tinha o nome parecido.



Ela tinha sido internada com a glicose alta, por ser diabética e infecção urinária, e no último sábado, infelizmente, morreu. E o que já era pra ter sido resolvido, se tornou mais um problema para a família..



Até agora, a certidão de óbito que foi dada à família por engano, quando ela estava viva, não foi cancelada! E eles não conseguem uma nova, agora que, de fato, ela morreu.



Nem enterrar, a família ainda conseguiu! Desde anteontem estão numa verdadeira peregrinação para conseguir essa anulação do documento….



Já não basta o constrangimento com a confusão que o hospital causou à família, eles ainda são obrigados a passar por isso?



Esse atestado, que não pertencia à Dona Maria, já era pra estar cancelado desde a comprovação de que ela estava viva! Mas cadê que a Justiça assina a anulação?



Esse é mais um exemplo de como o Brasil da Burocracia mata, fere e faz sofrer todos aqueles que não conseguem ser ouvidos. Segundo Bruna, até o hospital, que disse em nota que a família seria amparada, abandonou o caso.



“Só Deus pra ter misericórdia. Porque pobre não tem vez, infelizmente.” finaliza ela.



Lamentável. Dona Maria precisa do seu enterro digno pra ontem! 3,2,1… É DEDO NA CARA!









PINGO NO I

É claro que todo mundo já sabe que o mês de outubro é o mês de conscientização ao câncer de mama, mas é inevitável reforçar sobre a importância da prevenção contra essa doença tão cruel, ainda mais nos tempos de agora.



A pandemia ainda não acabou e para se ter ideia, o Rio está entre as cinco cidades do país com maior incidência de câncer de mama por número de habitantes. E os números de mamografias realizadas pelo SUS no município do Rio só diminuiu em relação ao ano passado…



Quase 10 mil mamografias a menos, 61,29% menos que antes da pandemia!



Esse é um exemplo claro de que se a falta de políticas públicas para mulheres já era escassa, imagina como ficou durante todo esse período de coronavírus?!



E ainda tem a mulherada que deixou de lado os cuidados… A ponto até de confundir reações da vacina da covid-19 com o câncer!



“Algumas vacinadas apresentaram gânglios que podem ser confundidos com sintoma de câncer, quando na verdade costuma ser uma reação comum e passageira. Para aquelas que estão com os exames atrasados, os sintomas acabam sendo uma preocupação a mais”, afirma a ginecologista Nathalie Raibolt.



Olha aí… Então, nada de dar bobeira! É preciso que se retomem os cuidados preventivos e que se tenha uma detecção precoce, o que aumenta e muito a chance de cura.



Bora colocar o Pingo no I… Não importa a época, saúde sempre deve ser prioridade. Nada de deixar pra depois!







TÁ FEIO!

Não tá fácil pra quem frequenta o Centro de Ciências da Saúde da UFRJ (CCS), no Fundão. Quem passa por lá, afirma que os assaltos são constantes, de hora em hora.



“Esses dias mesmo roubaram o carro de uma amiga dentro do estacionamento. Saio de lá com muito medo”, conta um funcionário, que prefere não se identificar.



Segundo outros frequentadores, pesquisadores e alunos, até tem policiamento, mas não o suficiente pra dar um jeito na vagabundagem que tá pintando e bordando lá pela Ilha do Governador.



Alô, 17º Batalhão! Bora dar uma passeada por lá? Tem que dar um jeito nessa bandidagem. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Nem pra estudar o povo tem sossego, e tenho dito!