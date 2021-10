Carioca continua tendo que apresentar comprovante de vacinação - Tânia Rego/Agência Brasil

Carioca continua tendo que apresentar comprovante de vacinação Tânia Rego/Agência Brasil

Publicado 01/10/2021 06:00

Durou pouco… O presidente do STF, ministro Luiz Fux, foi mais rápido no gatilho e “pimba”… Mandou voltar com o 'passaporte de vacinação' aqui no Rio, doa a quem doer! Ainda bem que esse desserviço caiu por terra, né?



Fala sério, gente… Com todo respeito à nobre autoridade que tinha pedido a suspensão do passaporte, até porque medidas judiciais devem ser cumpridas… Mas isso não tira o direito da gente questionar.



Tanta medida importante pra ser julgada por aí e logo agora que as pessoas estão adaptadas com a vacina, ele vem e quer tirar?! Com exceção daqueles idiotas que ainda insistem em negar a Ciência e gostam de aparecer, o passaporte está ajudando e muito a população.



Graças a ele, a procura pela vacina nos postos de Saúde aumentou em 70%! Não quer se vacinar e usar o passaporte? Ok! Faz academia em casa, não frequenta restaurante… Simples!



O que a gente tá falando aqui é de uma questão coletiva, de Saúde pública. Qual a dificuldade de entenderem isso?! Não dá pra ser negligente a este ponto… Nada até agora foi milagre, tudo foi vacina.



A Justiça tem que funcionar como um dos poderes de sustentação da sociedade, trazendo entendimento, informação, fazendo cada um lutar pelos seus direitos. E o nosso direito tem que ser de viver! Pôr fim a esse inimigo invisível.



Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, pelo menos cinco pedidos de retirada do passaporte são recebidos semanalmente, mas só uma decisão do STF definiria essa polêmica. Então pronto! Martelo batido! Gostem ou não.



Essa coluna aqui vai sempre defender a Ciência, a vacina e o respeito ao próximo. Retrocesso aqui, nunca teve e não terá espaço!



3,2,1… É VACINA NO BRAÇO, E PASSAPORTE NA MÃO!



PINGO NO I

Um episódio me fez repensar até a atuação como jornalista. Na última quarta, a testemunha ocular da morte do namorado e do padrasto dele na favela do Chapadão foi recebida pela Comissão de Direitos Humanos da Alerj…



Um dos motivos da presença dela era que fosse colocada no programa de proteção à testemunha, que visa o anonimato total e segurança da sobrevivente, numa suspeita de atuação errada da polícia. Mas ao chegar lá, amedrontada e numa cadeira de rodas, ela foi cercada por câmeras e jornalistas!



Sim, a comissão que pedia o anonimato da vítima estava cheia de jornalistas e flashs… Como assim? Até que ponto todos estamos lidando com a dor e o medo do “desprotegido” da sociedade?



Bora colocar o Pingo no I… Ao ver a jovem tentando se esconder das perguntas e cliques das câmeras na Comissão dos Direitos Humanos, me fez questionar até que ponto pensamos no próximo. E eu falo da imprensa e todos os envolvidos! Aprender com o erro é sempre louvável.







TÁ FEIO!

Ô, meu pai… Até pra quem gosta de tomar uma gelada tá difícil! O aumento de 10% no valor das cervejas tinha que começar justamente hoje, no sextou?



Tanto dia pra anunciar esse aumento, e a Dona Ambev faz essa maldade com o trabalhador que gosta de extravasar um pouquinho o estressa da semana….



Agora o negócio vai ficar sério! Já tem gente dizendo que esse aumento vai gerar a terceira guerra mundial, o apocalipse… Ai, ai… Tem que rir pra não chorar…

Mas brincadeiras à parte, esse é o reflexo da inflação que o nosso país já tá cansado de lidar.

Eita povo pra sangrar até nos momentos de descontração! Nem beber pra afogar as mágoas a gente pode mais. Salve-se quem puder.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Jogaram água no nosso chope, e tenho dito.