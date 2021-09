Estratégia de guerra pra tentar de alguma forma coibir o roubo de cabos - Divulgação

Estratégia de guerra pra tentar de alguma forma coibir o roubo de cabosDivulgação

Publicado 29/09/2021 00:06

O nome? Sargento Alexandre, do 26º BPM, de Petrópolis.



Apesar de toda situação, o corporativismo imperou num caso que não tem defesa.



Babaca é pouco… Covarde!



O sargento que atirou na grávida é mais que tudo isso.



O perfil dele chama a atenção…



Como um cara que banca o xerife da região há tanto tempo pode ser policial?



Que tipo de preparo tem um policial desse naipe? Nenhum! Ele não serve pra lidar com a população.



E ninguém faz nada…



Um agente que tem porte de armas do estado tem que ser o mais preparado para qualquer situação de perigo… Seja briga de vizinho, de trânsito, o que for!



Não é só um problema de perfil, mas sim de caráter!



Porque se o cara é capaz de fazer isso com uma mulher grávida, é capaz de qualquer coisa.



Da mesma forma que acho que existem jornalistas sem perfil para tal, acredito que policiais também.



Ele é perigoso sim e tem que ir pra cadeia, não ficar em casa com escolta policial.



O covardão é um exemplo claro do risco que ele representa à sociedade.



3,2,1…É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Ainda no assunto…



Agora, a Vitória, que vai ficar com a bala alojada no pulmão, vai precisar muito da nossa corrente do bem.



A jovem não tem o enxoval do bebê! Tá sem roupinha, fralda… Praticamente zerada! E ainda vai precisar de alimentos e remédios quando sair do hospital.



Quem puder ajudar, pode entrar em contato pelo telefone: (24) 2231-8604.



É uma situação difícil pra toda a família, que só a solidariedade pode ajudar.



Então, bora colocar o Pingo no I…



Vamos dar um pouquinho de conforto a esse bebê que ainda nem nasceu e já entrou na luta pela vida?!

TÁ FEIO!

O Rio montou uma verdadeira estratégia de guerra pra tentar de alguma forma coibir o roubo de cabos…



Já está acimentando as tampas dos bueiros e colocando as caixas de comando de semáforos lá no alto… 6 metros de altura!



A medida é até válida, mas, na boa, é paliativa. Daqui a não muito tempo, os vagabundos vão estar na pista, roubando tudo de novo. Pode apostar!



Se até asfalto na pista se desfaz com o tempo, acham mesmo que cimento não vai se desfazer?! E quanto as caixas no alto, eles vão dar um jeito de escalar em 2 tempos.



Mas não custa tentar, né? “Vai que…”



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O negócio é botar a patrulha na rua, e tenho dito!