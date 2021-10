Trem da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Trem da SuperviaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/10/2021 06:33 | Atualizado 06/10/2021 09:12

Rio - Os trens do ramal Saracuruna circularam com intervalos irregulares durante parte da manhã desta quarta-feira (6). O atraso, segundo a Supervia, foi por conta de "problemas no sistema de sinalização", nas proximidades da estação do Corte Oito, em Duque de Caxias. A operação foi normalizada por volta das 8h30.

No início do mês passado, o governo do estado anunciou uma força-tarefa entre as polícias Civil e Militar para coibir o furto de cabos nas estações, que tem prejudicado diariamente a circulação dos trens. De janeiro a setembro, a Supervia contabilizou 390 ocorrências, mais do que todo o ano passado (355).