O inspetor Guilherme da Silva Torres, de 47 anos, foi morto por traficantes da Cidade de DeusDivulgação

Publicado 06/10/2021 08:52 | Atualizado 06/10/2021 09:12

Rio - O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou no fim da noite desta terça-feira (05), um cartaz com a foto do inspetor da Polícia Civil Guilherme Silva Torres, de 47 anos, para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) nas investigações sobre a morte do policial. O corpo dele foi encontrado próximo ao Hospital Curupaiti, no Tanque. Segundo as investigações, ele foi morto por traficantes da Cidade de Deus

Uma testemunha contou à polícia que foi sequestrada por homens armados, obrigada a entrar na comunidade e retirar o corpo do policial dentro de seu carro de trabalho. O homem que não teve a identidade revelada disse que estava trabalhando em um banner de ponto de ônibus quando foi abordado pelos bandidos.

A Polícia Civil ainda não sabe a motivação do crime. O inspetor Guilherme Silva era lotado na 4ª DP (Praça da República) e deixou o plantão pouco antes das 20h da última segunda-feira (4) e, como de costume, voltou para casa de metrô. Os investigadores acreditam que ele possa ter sido sequestrado e levado para dentro da favela, onde o crime aconteceu. Ainda não há informações sobre seu enterro.

Investigadores da DH buscam informações que possam identificar a autoria do crime e a motivação da morte do Policial Civil. Ainda na terça-feira, a Polícia Civil realizou uma grande operação na Cidade de Deus, que resultou em um intenso confronto.



A Cidade de Deus tem como chefe do tráfico de drogas Edvanderson Gonçalves Leite, o Deco da CDD. Após cumprir somente um ano de prisão, em 2017, saiu em liberdade da Penitenciária Gabriel Ferreira de Castilho. Solto por decisão da Justiça Fluminense, circula pelas vielas da Cidade de Deus, armado e cercados de segurança, segundo apontam as investigações da Polícia Civil.



Com a morte do policial Guilherme, chega a 62 o número de agentes de segurança mortos em 2021 no Rio.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos envolvidos na morte de Agentes de Segurança, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).