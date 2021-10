Polícia encontra maconha com taxista - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 06/10/2021 06:21

Rio - Um taxista foi preso em flagrante por policiais militares do 22º BPM (Maré), na Linha Amarela, por carregar 10 kg de maconha em seu veículo. O caso aconteceu na noite de terça-feira (5).

O homem saiu da Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, e dirigia pela Linha Amarela quando foi interceptado. No interior do veículo, agentes do PTOU (Patrulhamento Transportado em Ônibus Urbano) encontraram dez tabletes de maconha, contendo 1 kg da droga em cada um.

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).