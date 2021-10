Carro era roubado, mas homem disse que comprou de colega do amigo - Divulgação/PRF

Publicado 06/10/2021 20:54

Rio - A Operação Égide da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta quarta-feira (6), dois homens e recuperou um carro, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, e em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense. A operação começou em 1º de outubro, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses, e foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.

De acordo com a PRF, agentes abordaram um veículo Ford/Ka, na BR-101, em Itaboraí. Ao verificarem os sinais identificadores do carro, e em consulta aos sistemas policiais, descobriram que o automóvel era roubado e estava com as placas clonadas. O motorista disse aos policiais que comprou o veículo do colega de um amigo, dando um carro que ele tinha de entrada e também alguns materiais eletrônicos, mas não soube dizer quem era o amigo, nem o colega que vendeu o carro. O homem foi preso por receptação e encaminhado à polícia judiciária local com o veículo apreendido, que após periciado será restituído ao proprietário.

Em Angra dos Reis, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que estava foragido da Justiça. A ação ocorreu durante abordagem a um carro Strada Adventure, também na na BR-101. O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Vitória, no Espírito Santo. Ele foi condenado pelo crime de extorsão e estava foragido desde agosto de 2018. O homem, de 46 anos e morador do Rio de Janeiro, foi conduzido à polícia judiciária e será encaminhado ao sistema prisional.