O casa aconteceu na manhã desta terça-feira no Complexo do Alemão, Zona Norte do RioReprodução / Internet

Publicado 06/10/2021 19:30 | Atualizado 07/10/2021 09:28

Rio - Uma jovem, identificada como Vanessa Cabral de Oliveira, de 28 anos, foi baleada por dois tiros na manhã desta terça-feira (5) enquanto dormia dentro da sua própria casa no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região prestavam apoio a agentes em serviço de manutenção para restabelecimento de energia elétrica, próximo à base AfroReggae, quando foram atacadas a tiros por criminosos.

A corporação informa ainda que houve confronto e que logo após os bandidos fugirem do local, foi acionada para ir ao Hospital Estadual Getúlio Vargas para verificar a chegada de uma vítima por disparo de arma de fogo.

De acordo com as primeiras informações, Vanessa já passou por três cirurgias e está internada no CTI com quadro de saúde estável. A ocorrência foi registrada na 22ªDP (Penha).