Pancadas de chuva atingem a cidade na tarde desta quinta - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 07/10/2021 08:07 | Atualizado 07/10/2021 11:54

Rio - O feriado prolongado de dia das crianças (12) será de instabilidade em todo o estado do Rio de Janeiro. Os próximos dias serão de pancadas de chuva e temperaturas mais amenas. Segundo o Alerta Rio, uma frente fria que passa pelo oceano nesta quinta-feira (07) deixará o céu nublado na capital. Os ventos estarão entre moderados a fortes e a máxima prevista para hoje é de 30°C e mínima de 18°C.

Nesta sexta (08), o céu fica encoberto no município por causa do transporte de umidade do oceano para o continente. Há previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados. As temperaturas ficam entre 25°C e 18°C.

Já no sábado (09), o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano manterá o tempo instável no Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada, isolada, durante a tarde e a noite. A máxima prevista é de 25°C e a mínima de 17°C.

Também há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento no domingo (10), devido à atuação de áreas de instabilidade. O céu fica entre nublado a encoberto e os termômetros marcam a máxima de 24ºC e mínima de 16°C.

Na segunda (11), véspera de feriado, o tempo permanecerá instável na cidade, com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada no período da madrugada. A máxima será de 24°C e a mínima de 16°C.

O tempo começa a abrir no feriado, terça-feira (12). Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva. As temperaturas sobem e ficam entre 30°C e 21°C.