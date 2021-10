Passageiros desembarcaram na plataforma e foram orientados a seguir viagem em outras composições - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/10/2021 19:35 | Atualizado 08/10/2021 07:16

Rio - O último carro de uma composição de trem da SuperVia descarrilou na tarde desta quinta-feira (7) nas proximidades da estação da Pavuna/São João de Meriti, na Zona Norte do Rio, provocando atraso na circulação. O ramal Belford Roxo ficou com intervalos de uma hora durante parte do dia, e os passageiros precisaram realizar a troca de composição na estação Mercadão de Madureira, em ambos os sentidos.

De acordo com a SuperVia, os passageiros desembarcaram na plataforma e foram orientados a seguir viagem em outras composições que passam pelo local. Nas redes sociais, passageiros se queixaram de trens lotados e falta de informações sobre o ocorrido.



"É brincadeira o que vocês fizeram com o Ramal de Belford Roxo. Pior Ramal que tem, 4 Vagões SOMENTE com os trens lotados e intervalos ENORMES! Cadê a assistência?", reclamou um internauta. "O que está acontecendo neste momento com o Ramal Belford Roxo? 45 minutos estacionado na estação Triagem e sem nenhuma informação. Lamentável", questionou outro. "Esse ramal Belford Roxo é uma humilhação 'pra' nós trabalhadores", escreveu um usuário. "Quando não é furto de cabos na supervia, é descarrilamento de trem no ramal Belford Roxo!", desabafou outro.



A Polícia Militar atuou na estação da Pavuna. Em uma publicação nas redes sociais, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) afirmou que seus fiscais apuram os impactos provocados pelo descarrilamento do trem.