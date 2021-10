Felipe 'Bostão' usava seu apartamento, localizado em Santa Rosa, para guardar carregamentos de drogas para fracionamento e revenda através do serviço de 'delivery' - Reprodução de vídeo

Felipe 'Bostão' usava seu apartamento, localizado em Santa Rosa, para guardar carregamentos de drogas para fracionamento e revenda através do serviço de 'delivery'Reprodução de vídeo

Publicado 07/10/2021 08:29 | Atualizado 07/10/2021 09:45

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite desta quarta-feira, um traficante suspeito de abastecer a classe média de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo agentes da 79ª DP (Jurujuba), Felipe Farias Corôa, mais conhecido como Felipe "Bostão", estava trafegando no túnel de São Francisco, na Zona Sul da cidade, num Jeep Renegade clonado.

Traficante suspeito de abastecer classe média de Niterói é preso em carro clonado.



Créditos: Divulgação#ODia pic.twitter.com/6s5N5QJutA — Jornal O Dia (@jornalodia) October 7, 2021

De acordo com as investigações, Felipe "Bostão" traficava drogas na região de Niterói, atendendo principalmente a classe média de toda a cidade. Ele usava seu apartamento, localizado em Santa Rosa, para guardar carregamentos de drogas para fracionamento e revenda através do serviço de 'delivery'.Na casa de Felipe, os policiais encontraram farta quantidade de drogas, sendo aproximadamente 70 kg de maconha, que era vendida por R$ 12,00/g, em porções de dez gramas, e 'Dry Maradona', droga de qualidade superior, comercializado a R$ 50,00 por grama.