Operação da polícia no Morro do Juramento nesta quinta (7) tenta estabilizar a região, palco de confrontos entre facções rivaisREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 07/10/2021 06:25 | Atualizado 07/10/2021 13:23

Rio - Equipes da Polícia Militar realizaram na manhã desta quinta-feira (7) uma operação simultânea no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, no Juramentinho, em Tomás Coelho, e no Morro da Serrinha, em Madureira, todos na Zona Norte do Rio. Pelo menos 300 policiais do COE (Centro de Operações Especiais), do 1º e do 2º CPAs (Comandos de Policiamento de Área) participaram da ação. Moradores relataram tiros nas comunidades no início da manhã, mas não houve registro de feridos ou presos. Pés de maconha encontrados em uma estufa foram apreendidos.

No interior do Juramento, PMs precisaram ultrapassar uma barricada em chamas que impedia a passagem. Em outros acessos da comunidade, uma retroescavadeira da polícia foi utilizada para remover os obstáculos.

PM usa retroescavadeira para retirar barricadas no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.



A região tem sido palco de intensos confrontos entre criminosos há uma semana. O Juramento, controlado pelo Comando Vermelho, é alvo de ataques de traficantes da facção rival , o Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo moradores, são os traficantes da Serrinha que tentam avançar sobre a comunidade.

Na semana passada, traficantes da Serrinha chegaram a entrar no morro vizinho . Em vídeos que circulam nas redes, os criminosos gritavam: "Estamos no miolo, é o Terceiro! Bota a cara". O confronto foi intenso e balas traçantes assustaram os moradores.