Policiais reforçam patrulhamento na entrada da comunidade após madrugada de confronto no Morro do JuramentoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/10/2021 08:30 | Atualizado 05/10/2021 09:54

Rio - Policiais militares do 41° BPM (Irajá) reforçam o policiamento na Avenida Automóvel Clube, na manhã desta terça-feira (05). O local é um dos pontos de acesso ao Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, que durante a madrugada foi palco de um intenso confronto entre criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo a PM, até o momento, a situação está controlada.

Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos dos momentos de tensão vividos durante as horas de tiroteio.

Mais uma madrugada no RJ. Bala voando no juramento pic.twitter.com/fTxDpZiQnm — Gabriel Tolentino (@bieltolentinoa) October 5, 2021

O cenário não foi diferente na madrugada de domingo (03). Vídeos publicados nas redes sociais mostram um intenso confronto na região.