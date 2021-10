PM apreende drogas em um dos acessos à comunidade do Feijão - Divulgação

Publicado 05/10/2021 07:46

Rio - Policiais militares do 4ºBPM (São Cristóvão) apreenderam drogas, na noite desta segunda-feira, em um dos acessos à comunidade do Feijão, no bairro São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, uma equipe estava em patrulhamento na região, quando observaram um homem comercializando entorpecentes. Com a aproximação dos agentes, o suspeito fugiu para o interior da comunidade do Feijão. Buscas foram realizadas no local e foram apreendidos 90 tabletes de maconha e 40 pinos de cocaína.

O caso foi registrado na 17ª DP.