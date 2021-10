Integrantes da Escola de Samba Império Serrano, durante desfile do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - Mauricio Pingo/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/10/2021 21:59

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou, nesta segunda-feira, a penhora de bens na quadra da Escola de Samba Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio. A decisão tem como objetivo garantir o pagamento de uma dívida da escola de samba que está em atraso desde 2015.

De acordo com o TJRJ, 93 itens foram fiscalizados. O autor da ação terá agora que indicar ao juízo se quer levar os bens apreendidos a leilão ou ficar com eles diretamente. A decisão assinada pelo juiz Daniel Schiavoni Miller, do 15° Juizado Especial Cível.