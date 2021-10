Primeira dama do Estado, Analine Castro, e seu pet em benção pelo dia de São Francisco de Assis - Divulgação

Publicado 04/10/2021 20:33

Rio - O Palácio da Guanabara recebeu, nesta segunda-feira, a cerimônia de benção para os bichinhos, em comemoração ao dia de São Francisco de Assis. Realizada no Jardim de Inverno da sede do Governo do Estado, a celebração foi aberta ao público que pôde levar cães, gatos, pássaros e demais pets para receberem a unção. O rito foi organizado em parceria formada pela Secretaria de Agricultura, responsável pelas políticas de proteção e bem-estar animal e a ONG RioSolidario.

"Esse é um dos dias do ano mais importantes para quem ama os animais, e celebrado em um local simbólico para os cariocas. Importante falar também que hoje, o palácio está de portas abertas para a população, uma iniciativa do governador Cláudio Castro, mostrando principalmente a importância das políticas públicas que estão sendo feitas com os bichinhos. Em breve, a subsecretaria estadual de proteção animal colocará em pratica o projeto de controle de zoonoses em todo estado. Obrigada a todos que participaram desse evento com seus animais", disse o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Aberto ao público, que puderam levar seus cães, gatos e aves para serem abençoados, o evento também contou com a participação da primeira dama do estado, Analine Castro. Durante a cerimônia, ela citou uma frase que representa a importância do gesto para os animais.

"Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Gosto muito dessa frase do nosso protetor dos animais São Francisco de Assis. E é com ela que eu agradeço todo o empenho da Secretaria de Agricultura com os bichinhos do nosso estado", disse Analine Castro.

Segundo a secretaria responsável, o evento seguiu todos os protocolos sanitários para evitar aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool em gel para higienização das mãos.