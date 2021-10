Na foto, policiais tentam cumprir mandado de prisão em Guaxindiba, São Gonçalo, região metropolitana do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Na foto, policiais tentam cumprir mandado de prisão em Guaxindiba, São Gonçalo, região metropolitana do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/10/2021 18:43

Rio - Um relatório do Fogo Cruzado apontou que a região do Leste Metropolitano é a área mais violenta do Rio. Os municípios de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu e Tanguá concentraram 48% dos baleados só em setembro.

O estudo apontou que houve uma média de dois tiroteios ou disparos de arma de fogo por dia na região. No total, houve 286 tiroteios no Grande Rio. A Zona Norte e a Baixada Fluminense tiveram 78 e 68 casos por mês, respectivamente.

Entre sete vítimas de bala perdida, cinco foram em municípios do Leste Metropolitano. Em relação aos adolescentes atingidos, seis foram baleados na região.

Só em São Gonçalo, houve 48 registros de tiroteios, com 51 pessoas baleadas no mês. Dentre essas, 21 morreram e 30 ficaram feridas. O número representa 81% do total de atingidos por bala em toda região.

No mês de setembro, foram mapeados 286 tiros ou disparos de armas de fogo na Região Metropolitana do Rio. Em relação ao mesmo período de 2020, o número caiu 9%.

Os municípios mais afetados pela violência armada neste mês foram Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Niterói e Belford Roxo. Do início do ano até setembro, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 3.795 tiroteios no Rio. Em 1.168, houve a presença de agentes de segurança. No total, 1.622 pessoas foram baleadas, 843 morreram e 779 ficaram feridas. Em comparação com o mesmo período de 2020, houve um aumento de 7% no número de tiroteios.