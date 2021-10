Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 04/10/2021 17:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.291,106 casos confirmados e 66.465 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.298 novos casos e 127 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,15%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.220.510 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 45,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 23,9%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 2 pessoas e a de enfermaria, 6.

Reabertura no Rio

Nessa conjuntura, os cariocas serão liberados do uso de máscaras em locais abertos sem aglomeração. A segunda fase de reabertura também permite a realização de eventos em locais abertos com restrição de público de até mil pessoas e uso obrigatório de máscara