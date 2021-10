Paes prevê reabertura da cidade vinculada à porcentagem de população vacinada - Marcos Porto/Agência O Dia

Paes prevê reabertura da cidade vinculada à porcentagem de população vacinadaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/10/2021 16:36

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou sua conta no Twitter para anunciar que a expectativa é de que a cidade entre na segunda etapa de flexibilização das medidas restritivas contra a covid-19 no dia 15 de outubro. O relaxamento será autorizado quando 65% da população estiver com esquema vacinal completo. Nessa conjuntura, os cariocas serão liberados do uso de máscaras em locais abertos sem aglomeração.

A segunda fase de reabertura também permite a realização de eventos em locais abertos com restrição de público de até mil pessoas e uso obrigatório de máscara.

A abertura de danceterias, casas de show e festas também será permitida para pessoas com esquema vacinal completo e com ocupação máxima de 50% da capacidade do espaço.

Mais adiante, quando 75% da população estiver com esquema vacinal completo, fica livre a circulação da população, sem restrição de capacidade ou distanciamento. O uso de máscaras será obrigatório apenas em ambientes hospitalares e transportes públicos. Esta terceira etapa está prevista para entrar em vigor no dia 15 de novembro.

O protocolo foi estabelecido em reunião do Comitê Científico da Prefeitura do Rio em 9 de agosto. O Comitê Científico é composto por dois ex-ministros da Saúde, por um ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde, além de representantes da UFRJ, UERJ, Unirio e Fiocruz.