Publicado 05/10/2021 00:00

A saída do ar das principais redes sociais, ontem, deixou muita gente sem saber como trabalhar. Estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Mas ter nascido antes dos anos 90 tem suas vantagens: saber que existe papel, telefone fixo e e-mail.

O Pix caiu no gosto das pessoas por sua praticidade. Até gorjeta é possível pagar com ele. A decisão do BC em limitar em R$ 1 mil as transações noturnas é certa. A praticidade do Pix também vale para os bandidos e muita gente já viu seu dinheiro, já tão suado, sumir em um clique.