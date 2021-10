Luiz Maria prestou depoimento na sede da PF, próximo à Praça Mauá - Paulo Carneiro / Parceiro/Agência O Dia

Luiz Maria prestou depoimento na sede da PF, próximo à Praça MauáPaulo Carneiro / Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/10/2021 19:35 | Atualizado 04/10/2021 19:42

Rio - O primo do ex-vice-prefeito do Rio Fernando MacDowell, Luiz Maria MacDowell foi preso pela Polícia Federal, na manhã desta segunda-feira. De acordo com o registro, o parente do ex-vice do Rio é suspeito de estelionato por apresentar registro falsificado de imóvel como garantia para empréstimo na Caixa Econômica Federal, no Centro.

MacDowell foi levado para a superintendência da PF, no Centro do Rio, onde permaneceu prestando depoimento ao longo da tarde desta segunda-feira.



Fernando MacDowell foi vice de Marcelo Crivella e morreu em maio de 2018 vítima de um infarto agudo do miocárdio.