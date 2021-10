Vítima foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu - Lucas Mendes - HGNI

Vítima foi levada para o Hospital Geral de Nova IguaçuLucas Mendes - HGNI

Publicado 04/10/2021 18:18

Rio - Um homem em situação de rua teve o corpo queimado, na noite do último domingo (3), quando dormia na Praça do Caracol, no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima foi identificada como Paulo Sergio, de 70 anos, e sofreu queimaduras de segundo grau.

De acordo com a Polícia Militar, não houve acionamento do 20º BPM (Nova Iguaçu). Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, Paulo Sergio deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com cerca de 23% de área queimada. Ele fez curativos e está sendo acompanhado pela equipe de Cirurgia Geral. O estado de saúde da vítima é estável.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu). Os agentes realizam diligências em busca de imagens de câmeras de segurança da região para ajudar a esclarecer o crime. Testemunhas prestaram depoimento nesta segunda-feira (4) e a vítima vai ser ouvida depois que receber alta médica. O autor do crime ainda não foi identificado.