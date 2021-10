Homenagem a Artur Xexéo na Praça Edmundo Bittencourt - Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Publicado 04/10/2021 16:08

Rio - Após uma semana da inauguração, a placa em homenagem ao jornalista Artur Xexéo, no Bairro Peixoto, em Copacabana, teve os parafusos furtados. A Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) fez uma vistoria no local e providencia novas peças para substituir as que foram levadas.

Foram executados pela Secretaria Municipal de Conservação serviços de reparo e pintura de frades e mobiliário em concreto, recuperação da calçada em pedras portuguesas, reposição de pavimentação no entorno da praça e conserto dos alambrados da quadra e do parquinho infantil.