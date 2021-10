Tatuador Yurgan Barret realiza reconstrução de aréola por meio de tatuagem hiper-realista - Reprodição

Tatuador Yurgan Barret realiza reconstrução de aréola por meio de tatuagem hiper-realistaReprodição

Publicado 04/10/2021 14:17 | Atualizado 04/10/2021 15:50

Rio - Comandado por um casal de tatuadores, o estúdio de tatuagem Yurgan Tattoo Studio, no Recreio, realiza neste mês de outubro uma campanha para oferecer a reconstrução de aréola de mulheres que passaram por cirurgias de mastectomia. Este será o quarto ano do projeto que durante a semana do dia 25 ao 29 receberá mulheres, além de homens trans, para realizar o serviço gratuitamente. A tatuagem de reconstrução de aréolas custa em torno de R$ 1.800,00.

fotogaleria

No ano passado, o estúdio recebeu 23 clientes para o serviço durante o "Y Rosa", como foi denominado o projeto. A sócia do estúdio Anne Barret conta que até esta segunda-feira (4) dez mulheres já se inscreveram para realizar a tatuagem. Entre as dificuldades para atrair as clientes está a desconfiança com a campanha gratuita.

"A gente tem muitos desafios. O primeiro é das mulheres saberem da possibilidade de reconstrução da aréola. Depois,a confiança de que fazemos esse serviço gratuitamente. E por último, o medo ou vergonha. Mais de uma vez recebi no estúdio mulheres acompanhadas de parentes, que estavam com medo de vir sozinhas, achando que haveria algum tipo de cobrança. Quando se sentem seguras ficam emocionadas com a reconstrução", relata Anne.

Durante a semana do dia 25 a 29 de outubro, o estúdio atenderá exclusivamente a reconstrução da aréola, que pode ser feita de forma realista ou com desenhos. Todas as mulheres participantes precisam agendar o serviço pelo site ( www.yurgantattoo.com.br ) ou por meio da página @yurganbarret, no Instagram. As marcações respeitam um espaçamento de 2 horas e a tatuagem é feita entre 40 e 45 minutos. "É indolor porque é aplicado anestésico local", explica Anne.

A chefe de departamento pessoal Márcia Vanini, de 55 anos, ficou sabendo da oportunidade pela sobrinha e fez a tatuagem em 2019. Ela precisou fazer a mastectomia em 2014. Como seu câncer era agressivo, Márcia precisou esperar anos para passar por cirurgia. Em 2018, realizou a reconstrução do bico do seio, mas o corpo rejeitou o procedimento. Ela conta que a tatuagem em 3D mudou completamente sua autoestima.

"Fica tão parecido. Você até esquece. Isso levanta muito a autoestima da gente. Poder fazer o mamilo foi fundamental para que a reconstrução ficasse completa e para minha autoestima", afirma Márcia.

A campanha do casal Anne e Yurgan Barret surgiu da vontade de deixar um legado para a sociedade por meio da arte aliada à identificação com a causa. Yurgan perdeu a avó ainda jovem para um câncer de mama. "O resultado da tatuagem é transformador. A gente recebe muito amor e se conecta com histórias incríveis. Muitas mulheres que passam pela doença se separam. É uma luta muito grande e um momento de recomeço", afirma Anne.

Além das tatuagens, também são feita rodas de conversas sobre o tema. Desde o ano passado as palestras do projeto ocorrem de forma virtual por conta da pandemia.

O Yurgan Tattoo Studio fica no Shopping Barra World, na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 520, no Recreio, Zona Oeste do Rio.

Direito à cirurgia estética no SUS

Membro Titular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o médico Fernando Amato lembra que pacientes que precisam realizar cirurgia para retirada do tumor de mama têm direito a cirurgias plásticas reparadoras pelo SUS e por planos de saúde. "Em alguns lugares, é possível fazer a prótese, simetria das mamas e a aréola em até três etapas cirúrgicas", conta.

No entanto, algumas pacientes apresentam comorbidades ou acabam optando por não realizar a intervenção por conta de longas filas para ter acesso ao procedimento ou por falta de oferta de serviço em sua cidade.

A aréola, quando reconstruída cirurgicamente, pode ser feita com a própria pele da paciente para formar o mamilo. "Tem pacientes que não querem fazer (cirurgia para) aréola. A tatuagem é uma alternativa. O mais recomendado é com uma micropigmentação, com agulhas descartáveis e tinta apropriada", ressalta o especialista.