As ações foram realizadas por equipes que estão empenhadas na Operação Verão - Luciano Belford/Agencia O Dia

As ações foram realizadas por equipes que estão empenhadas na Operação VerãoLuciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 04/10/2021 15:02

Rio - O último final de semana foi marcado por ocorrências de auxílio no mar, realizadas pelo Grupamento Marítimo Municipal (GMM) da Guarda Municipal do Rio em Copacabana e na Ilha do Governador, nas zonas Sul e Norte da cidade. As ações foram realizadas por equipes que estão empenhadas na Operação Verão.



No domingo (3), guardas do Subgrupamento de Operações Náuticas (Sgon) auxiliaram um casal que estava em um barco à deriva na Baía de Guanabara, na altura da Ilha do Governador, onde fica a base do grupamento. O casal solicitou apoio, pois a embarcação onde eles estavam teve uma pane no motor devido aos ventos fortes e estava enchendo de água.

Já no sábado (2), guardas realizaram o salvamento de um turista de 40 anos na Praia da Copacabana, Zona Sul. De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe estava patrulhando o local quando observou que a vítima estava se afogando. Imediatamente, um dos agentes entrou no mar e resgatou o rapaz que de acordo com as primeiras informações, havia caído em uma vala e se distanciado por aproximadamente 200 metros devido a forte correnteza.