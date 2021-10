Acidente aconteceu na manhã deste domingo - Reprodução de vídeo

Publicado 04/10/2021 14:08 | Atualizado 04/10/2021 14:14

Rio - Um grave acidente entre dois carros foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento, na Estrada do Campinho, em Campo Grande, na manhã deste domingo. A jovem Talia Ferreira, de 22 anos, é uma das vítimas e segue internada em estado grave no Hospital Miguel Couto, no Leblon. A condição da jovem era tão delicada que ela precisou ser removida de helicóptero para a unidade médica da Zona Sul.



Nas imagens, é possível ver a gravidade do acidente que aconteceu às 7h. O carro onde Talia está vem em alta velocidade pela Estrada do Campinho, no sentido centro de Campo Grande, quando a motorista, ainda não identificada, perde o controle do veículo e avança contra o canteiro quase atingindo um motoqueiro que passava na mesma hora. Ao se chocar com o meio-fio, o carro capota e cai na pista sentido contrário onde atinge, em cheio, outro veículo.



Talia, que estava de carona no veículo que capotou e acabou sendo arremessada para fora do carro. O registro do circuito interno registra o momento em que a motorista sai do carro, aparentemente sem ferimentos e se depara com o corpo da jovem, cerca de três metros distante do carro, no chão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a jovem segue internada em estado grave na unidade de saúde.



Nas redes sociais, amigos e parentes pediram orações pela recuperação da jovem. "Que Deus ajude a minha família e guarde minha prima", compartilhou um primo da vítima, no Twitter.

Outra usuária comenta que os acidentes no local são recorrentes. "Moro na Estrada do Campinho e aqui esse tipo de acidentes já virou corriqueiro, em frente a minha casa altura do número 4001 já morreram várias pessoas vítimas de acidentes com motos", comentou outro usuário da rede social.

