Advogado foi preso em flagrante em condomínio de luxo no Recreio por pedofilia - Reprodução

Advogado foi preso em flagrante em condomínio de luxo no Recreio por pedofiliaReprodução

Publicado 04/10/2021 21:46 | Atualizado 05/10/2021 13:13

Rio - Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, em uma casa de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade, na manhã de segunda-feira, um advogado de 40 anos, apontado como um dos maiores "consumidores" de material pornográfico infanto-juvenil do Rio.

De acordo com agentes, o homem já vinha sendo investigado. Além disso, a polícia havia expedido mandados de busca e apreensão numa residência e em um escritório dele em Jacarepaguá. Na ação realizada no local de trabalho dele, a equipe foi acompanhada por representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A delegacia solicitou, ainda, a quebra do sigilo de dados do acusado.

Com o acesso aos objetos apreendidos, peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) encontraram mais 35 mil vídeos em que crianças aparecem nas mais diversas práticas de sexo explícito com adultos. Agora ele responderá pelo crime de pedofilia.

O material chocou até mesmo os policiais mais experientes. Além da grande quantidade de conteúdo encontrada, havia crianças em cenas até mesmo de sadomasoquismo.

A prisão é parte da Operação Semana da Criança, do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), em que diversas delegacias estão envolvidas em medidas preventivas às vésperas do Dia das Crianças.