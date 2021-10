Drogas apreendidas no Porto do Rio nesta terça-feira - Polícia Federal / Divulgação

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, encontraram, na noite desta terça-feira, grande quantidade de drogas em contêineres, no Porto do Rio, com destino a Moçambique, na África. De acordo com equipes que estiveram no local, os entorpecentes foram encontrados após uma vistoria em uma carga que continha caixas de sabão.

Após a apreensão, a droga será encaminhada à Superintendência da PF no Rio para pesagem final e formalização. Ninguém foi preso durante o patrulhamento. A ação também contou com a ajuda de denúncias anônimas feitas ao Disque-Denúncia.