Pássaros apreendidos pelos policiais civis eram mantidos em gaiolas - Divulgação

Pássaros apreendidos pelos policiais civis eram mantidos em gaiolasDivulgação

Publicado 05/10/2021 19:30

Rio - Nesta segunda-feira, Dia Mundial dos Animais, policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) realizaram, uma ação para verificar denúncias de maus-tratos de animais domésticos, silvestres e exóticos. A ação resultou na apreensão de centenas de pássaros que eram mantidos em gaiolas e viveiros. Sete pessoas foram detidas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, os animais resgatados na ação serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para acolhimento, tratamento veterinário e devolução à natureza.

Os detidos foram levados para prestar depoimento na DPMA e tiveram seus dados encaminhados para o Ibama e ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para que sejam devidamente multados pelas autoridades administrativas dos referidos órgãos ambientais.