Semana terá atividades que incluem crianças da educação básica - Divulgação

Publicado 05/10/2021 19:04

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) iniciou, nesta terça-feira, a edição virtual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2021, com o tema ‘Inovações para o Planeta & Educação para Liberdade’. O evento que acontece até sexta-feira traz mais de 100 atrações online gratuitas, incluindo cursos. A ação é organizado pela Pró-reitoria de Extensão.

De acordo com a UFRJ, o curso tem linguagem simples e acessível e é focado no grande público, incluindo estudantes de educação básica e ensino superior. Professores e educadores também podem participar. A proposta é capacitar através das oficinas e minicursos. As atividades geram certificados.

Os cursos incluem ferramentas como linguagem de programação, design de softwares e redes sociais. Os temas "despertam interesse e auxiliam na capacitação de estudantes e educadores de diferentes áreas de atuação"



Entre eles, estão cursos de desenvolvimento de apps, oficinas de Tik Tok como ferramenta educativa, Instagram para divulgação científica e programação em Python.



Quando e onde?

Data: 5 a 8 de outubro

Onde: Canais oficiais da Extensão UFRJ - Youtube, Facebook, Instagram e Spotify

Onde se inscrever: https://www.even3.com.br/snctufrj