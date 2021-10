Polícia tem realizado operações em ferros-velhos em diversos bairros - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/10/2021 19:03

De acordo com o texto, aprovado em 2ª discussão, todos os estabelecimentos que comercializam sucatas, peças usadas ou congêneres, produtos de metais, fios e objetos de cobre, por exemplo, serão monitorados por meio de câmeras de segurança. Em caso de suspeita ou denúncia de compra e venda de material de procedência duvidosa ou de constatação de comercialização de produtos sem nota fiscal ou comprovante de origem, o órgão municipal responsável poderá providenciar o envio das imagens à autoridade policial competente. As imagens deverão ficar armazenadas por três meses.



"Embora o roubo e furto de cabos e peças seja uma questão criminal, de outras esferas, podemos agir na outra ponta, coibindo a revenda e receptação desses materiais, ajudando a fechar o cerco contra essa prática que prejudica milhares de cariocas todos os dias", afirma um dos autores do projeto, o vereador Carlo Caiado (DEM).

Impacto no cotidiano

Os números divulgados pelas concessionárias públicas e privadas demonstram como o problema é grave. De acordo com informações Light, furtos na rede elétrica já deixaram mais de 10 mil pessoas sem luz em 18 meses.

Já a Supervia divulgou que nos primeiros oito meses de 2021 foram mais de 22 mil metros de cabos furtados. Somente de janeiro à 23 de setembro foram registrados 390 furtos de cabos de energia e sinalização, o que ocasionou 975 viagens canceladas ou interrompidas. Mais de dois milhões de passageiros deixaram de ser transportados e a concessionária afirma já ter gastado mais de R$ 1 milhão, só em 2021.

A Rioluz informou que 30 mil metros de cabos da iluminação pública são furtados por mês, o que equivale a um prejuízo mensal de R$ 80 mil a R$100 mil.



Também autor do projeto, o vereador Vitor Hugo ressalta que a medida ajudará em investigações. "O objetivo do projeto é buscar inibir a compra e venda de material reciclável sem procedência, além de facilitar as possíveis investigações policiais que possam acontecer, pois as filmagens melhoram a identificação dos envolvidos”.

O projeto depende apenas da sanção do prefeito Eduardo Paes para se tornar lei.