Comlurb e Light atuam para a retirada da árvore da via - Reprodução/Redes Sociais

Comlurb e Light atuam para a retirada da árvore da viaReprodução/Redes Sociais

Publicado 05/10/2021 18:04

Rio - A queda de uma árvore sobre a fiação na chegada à região da Muzema interditou os dois sentidos da Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, por volta das 16h30 desta terça-feira (5), de acordo com o Centro de Operações (COR) da prefeitura. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) atua no local.

A Light dá apoio à Comlurb no trabalho de retirada da árvore da via. Ainda segundo o COR, há congestionamento e trânsito lento na região. De acordo com o sistema Alerta Rio, até o final desta terça, o transporte de umidade do oceano para o continente manterá a previsão de chuva fraca a moderada, isolada, entre o final da tarde e noite.

ITANHANGÁ: neste momento, equipes da Light acabam de chegar ao local para dar apoio no trabalho de retirada de árvore que caiu sobre fiação e interdita, neste momento, os dois sentidos da via. Trânsito ainda congestionado na região. #zonaoeste https://t.co/hzuv0gYYDV — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 5, 2021

*Em atualização