Senador Romário Faria e Helena WerneckSmpdrio / Divulgação

Publicado 05/10/2021 16:20

Rio - O número de atendimentos realizados pela prefeitura do Rio às pessoas com deficiência pode chegar a 14 mil nos próximos três anos. Este foi um dos assuntos da conversa entre o Senador Romário Faria e a secretária Helena Werneck na manhã desta terça-feira no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad).

O Senador Romário Faria esteve na secretaria também para saber dos projetos para a pessoa com deficiência em 2022. Romário e a Secretária Municipal da Pessoa Com Deficiência, Helena Werneck, conversaram sobre a destinação de verbas para melhorar os atendimentos nos equipamentos da Prefeitura e na rede conveniada no que refere às pessoas com deficiência.

"Em outubro começam as solicitações de emendas pelos parlamentares. E eu estou empenhado em destinar verbas para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que me apresentou oportunidades para o segmento", disse o Senador.

" Nossos atendimentos precisam aumentar devido ao crescimento da demanda, principalmente nos centros de referência. Eu apresentei várias oportunidades que podem receber as verbas das emendas destinadas pelo senador", finalizou a Secretária Helena Werneck.