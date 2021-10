Polícia Militar desmonta acampamento usado por traficantes em Niterói - Divulgação/ PMERJ

Publicado 05/10/2021 16:17

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) desmontaram, na manhã desta terça-feira, um acampamento usado por traficantes em uma área de mata no Engenho do Mato, próximo à comunidade Vinte e Um, em Niterói. Segundo investigações, de lá os criminosos saíam para praticar roubos a residências da região.



Na barraca improvisada, os traficantes tinham um colchão, cobertor e uma lona de plástico para se protegerem da chuva.

Polícia Militar desmonta acampamento usado por traficantes em Niterói Divulgação/ PMERJ

A ação teve início após denúncias sobre a localização do esconderijo. No local, os militares prenderam um homem e apreenderam uma pistola calibre 9mm e drogas a serem contabilizadas. O caso foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu).