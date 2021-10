Vacinação - Foto: Marcos Fabrício

VacinaçãoFoto: Marcos Fabrício

Publicado 05/10/2021 15:19 | Atualizado 05/10/2021 15:26

Rio- Sete cidades da Região Metropolitana estão entre as que apresentam os mais baixos índices de vacinação contra a covid-19, no estado do Rio. A conclusão é do levantamento realizado pela Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com base nos dados do Sistema Único de Saúde (SUS). Os municípios que menos vacinaram são: Itaboraí, Duque de Caxias, Japeri, Belford Roxo, São João de Meriti, São Gonçalo e Queimados. O estado do Rio de Janeiro é o 8º do país no ranking de população totalmente imunizada, com 39,1% de seus habitantes com esquema vacinal completo.

Para a produção desse ranking, o relatório considerou apenas as cidades com mais de 100 mil habitantes. A pesquisa mostra a situação no último dia 28 de setembro. A cidade de Queimados é a que apresentou o pior resultado. O município está em último lugar no ranking de vacinação com 14,50% da população vacinada.

Segundo a Prefeitura de Queimados, a porcentagem de vacinados, completamente imunizados, chega a 38% no município e que 76% da população foi vacinada com ao menos uma dose. Para as autoridades locais, a justificativa para a diferença está no atraso do envio das informações sobre os vacinados. A prefeitura alega ter poucos profissionais para fazer este serviço e promete reforçar a equipe para digitalizar os números até o final de outubro.

Muitos municípios também estão atrasados na aplicação da primeira dose. A pesquisa da Alerj mostrou que 26 dos 92 municípios do Rio de Janeiro não chegaram a 60% de pessoas com a primeira dose no braço. Entre eles estão: São Gonçalo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Paracambi, São João de Meriti e Queimados.

No comparativo das capitais dos estados em todo o país, a cidade do Rio de Janeiro aparece na 6ª posição, com 54,3% da população vacinada. Quando a avaliação envolve apenas os 92 municípios fluminenses, os três melhores colocados são Macuco - em primeiro lugar, com 78,76% dos completamente vacinados. Niterói, em segundo, com 62,59% e o Rio, em 3º, com 54,30%. O último lugar, com a pior cobertura é Macaé, com 10,78%.

Para o diretor-presidente da Assessoria Fiscal da Alerj, Mauro Osorio, os dados refletem a precariedade estrutural das cidades da periferia metropolitana do estado. “Temos, na Região Metropolitana do Rio, uma falta de estrutura absurda. É importante analisarmos este fato, que tem reflexos na Saúde e nas demais, áreas, como Segurança Pública. Precisamos de políticas públicas para melhorar as condições destes municípios”, defende.

O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, destacou que os baixos índices de vacinação em alguns municípios do estado se devem também a atraso nos registros feitos pelas prefeituras.

“Alguns municípios vêm apresentando dificuldade na inserção dos dados, por conta de falta de pessoal. Cabe um esforço destas secretarias municipais de Saúde, para agilizar esse processo, dando mais transparência à vacinação, e se aproximando da realidade da imunização de cada um destes municípios”, explicou.

Niterói é a melhor do ranking

Quando se leva em consideração os 76 municípios com mais de 100 mil habitantes nas regiões metropolitanas das capitais do Sudeste e do Sul, Niterói é a mais bem posicionada, com 62,59% de seus habitantes completamente imunizados. Neste recorte, a capital Rio de Janeiro vem em sexto, tendo 54,3% de sua população tendo recebido duas doses de vacina ou a dose única.

Levando em consideração apenas a primeira dose, aos vacinados com a primeira dose, Niterói também lidera, 84,11%, e o Rio de Janeiro sobe para a terceira posição, 82,6%.