Rio abre escolas para retomada plena das aulas presenciaisReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/10/2021 13:20 | Atualizado 06/10/2021 13:32

Rio - A data para o retorno pleno das aulas presenciais em todas as unidades de ensino públicas ou particulares, nos diferentes níveis de educação será anunciada ainda esta semana pela Secretaria Municipal de Educação (SME). A medida foi aprovada pelo Comitê Especial de Enfrentamento à covid-19 (CEEC) nesta terça-feira (05). Segundo a Prefeitura do Rio, 1.543 escolas irão receber os alunos nesta nova fase. Renan Ferreirinha, secretário de Educação do município diz que o retorno pleno às salas de aula é uma vitória para o segmento.

“Queremos garantir que nossos alunos estejam na escola, aprendendo bem, tendo uma alimentação adequada e recebendo acolhimento socioemocional”, afirmou o secretário por meio de nota.

Ferreirinha disse que a SME tem se empenhado no auxílio aos alunos quanto à utilização das máscaras e destacou, em entrevista ao Bom Dia Rio, que a vacinação foi utilizada como um dos principais fatores para a liberação das aulas presenciais de maneira plena. “Todos os professores e profissionais da educação já foram imunizados, ou seja, já receberam as duas doses desde setembro. Nos alunos, nós já conseguimos, acima dos 12 anos, ter a vacinação da primeira dose”, explicou o secretário.

Duda Queiroga, representante do Sindicato Estadual dos Professores da Educação do Rio de Janeiro (Sepe), diz que a realidade ainda não é a ideal nas escolas e que é preciso ter cautela no retorno. Segundo Queiroga, há falhas na manutenção de higiene nos refeitórios e banheiros das escolas municipais. Além disso, ela também chama a atenção para os alunos de necessidades especiais que precisam de cuidado redobrado durante o processo da volta.

“Pelo tipo de comorbidade da criança, muitas vezes ela não tem condições de usar máscara ou por ter necessidades especiais como o autismo, e a exposição que elas ficam? Na proximidade com aquelas crianças temos visto dificuldade de higienização dos refeitórios entre um grupo e outro por conta das salas lotadas”, disse.



Dados oficiais do mês de agosto apontam que a taxa de adesão do ensino presencial por parte dos alunos da rede municipal é de 85%. A expectativa é que já tenha ultrapassado 90% durante o mês de setembro, de acordo com a pasta.

Escolas particulares também entram na decisão de retorno total divulgada pela prefeitura. André Gusman, CEO do Grupo Raiz Educação, que conta com cerca de 30 escolas no Rio de Janeiro e 20 mil alunos em suas unidades, diz que a retomada é importante e que será necessário um trabalho intenso para atender necessidades que não eram acolhidas no ensino remoto.

“A gente comemora os índices terem melhorado a tal ponto que as aulas presenciais aconteçam e vamos precisar ter um olhar atento para que não fique um prejuízo na vida adulta dessas crianças. Durante muitos anos vamos trabalhar em cima disso”, explicou.

Gusman esclarece que o contato direto com o professor dentro de sala de aula é um fator fundamental na educação das crianças quando em ambiente seguro para efetuar as atividades de ensino. “ O aluno vê o colega respondendo e isso estimula. O professor percebe quando o aluno está mais desatento. Muitas vezes ele percebe um problema de visão, a necessidade do uso de óculos, quando a gente vai pra um ambiente virtual muito dessa qualidade se perde”, disse André.



Rede estadual segue com aulas híbridas



Na rede estadual de ensino as aulas seguem no modelo híbrido e não há informações sobre o planejamento de retorno pleno. A Secretaria de Estado de Educação informou que todas as escolas da rede estadual de ensino se encontram abertas, com aulas remotas e presenciais para todos os alunos que optarem por essa modalidade. A Seeduc também esclareceu que as unidades escolares seguem cumprindo todos os protocolos e orientações definidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).

Volta às aulas nas Universidade e institutos federais no Rio de Janeiro



A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) publicou uma proposta para o retorno gradativo das atividades práticas no início do período letivo de 2021.2, ou seja, em 16 de novembro e das demais disciplinas no início do semestre 2022.1, em 22 de abril de 2022. No entanto, algumas condições foram determinadas para o retorno total.

A instituição pede recursos financeiros por parte da União para a volta das suas atividades presenciais em sua totalidade, além da vacinação completa do corpo social e terceirizados. A UFRJ também defende a suspensão das atividades práticas de acordo com o estágio de transmissão do Mapa de Risco da covid no estado. No momento, as aulas são realizadas por EAD e algumas atividades práticas retomaram o sistema presencial.



O Ministério da Educação diz que ainda não tem um planejamento voltado à questão. Ainda não há informações sobre os Institutos Federais e o Colégio Pedro II.



Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) informou que as aulas e atividades acadêmicas permanecerão de maneira remota até dezembro, conforme calendário acadêmico aprovado pela Universidade.