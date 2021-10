Publicado 07/10/2021 00:00

Em Caxias, o uso de máscara foi liberado, e o local se torna o primeiro no pais a desobrigar o uso. Com 46% de cobertura vacinal completa, não entendo a urgência em desvalorizar os protocolos. Como falei ontem, medidas antecipadas podem prejudicar um plano de retomada forte.



Foi necessário o Google aparecer para promover uma mudança que pode melhorar, e muito, o trânsito do Rio: controlar a abertura e o fechamento de semáforos de acordo com o fluxo de veículos. A novidade pode gerar a redução de 10% a 20% do consumo de combustíveis e da emissão de poluentes.