Policiais encontraram armas, uniformes, documentos e objetos referentes ao nazismo - REPRODUÇÃO

Publicado 06/10/2021 11:45 | Atualizado 06/10/2021 11:58

Rio - A Polícia Civil identificou pelo menos três casos suspeitos de abuso sexual contra menores de idade por parte de Aylson Proença Doyle Linhares, 58, preso temporariamente na terça-feira (5) por tentativa de estupro. Um dos casos foi contra um menino de 12 anos, que mora no mesmo condomínio de Aylson, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio.

A denúncia chegou à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) a partir de vizinhos do condomínio de Aylson, que receberam relatos de que ele tentava agarrar à força as crianças que moram no local.

Aylson mantinha em casa uma coleção de armas, inclusive de longo alcance, e objetos nazistas. Foram encontrados medalhas do Terceiro Reich, recortes de jornais e uniformes idênticos aos usados pelo exército nazista, quadros e esculturas de Adolf Hitler. Uma espécie de carteirinha de identificação, escrita em alemão, será investigada pela polícia. Nela, Aylson é fotografado com um uniforme que lembra o da SS (Schutzstaffel), organização militar responsável pelo genocídio de populações antes e durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940.

Ele foi preso temporariamente e irá responder por tentativa de estupro, porte ilegal de armas e discriminação racial.